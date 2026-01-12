سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عزمه فرض «عقوبات جديدة» على إيران، بعد «لجوء سلطاتها إلى القوة لقمع الاحتجاجات الراهنة».

وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد، أنور العنوني: «نحن مستعدون لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة، عقب القمع العنيف للمتظاهرين».

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تأكدت من مقتل 490 متظاهرًا و48 من قوات الأمن، واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليًا، بينما لم تعلن طهران أرقامًا رسمية.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لعشرات الأكياس التي تحتوي على جثث على الأرض عند مكتب الطبيب الشرعي في طهران، وقال إن القتلى ضحايا أحداث أشعلها «إرهابيون مسلحون»، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأظهرت لقطات مواطنين تجمعوا أمام مركز كهريزك للطب الشرعي في طهران، في انتظار التعرف على الجثث.

وأفاد مسؤول أمريكي لـ«رويترز»، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع كبار مستشاريه الثلاثاء، لمناقشة الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الخيارات تشمل توجيه ضربات عسكرية واستخدام أسلحة إلكترونية سرية، وتوسيع نطاق العقوبات، وتقديم المساعدة عبر الإنترنت لمصادر مناهضة للحكومة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: «الجيش يبحث الأمر، ونحن ندرس بعض الخيارات القوية للغاية».