أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن استيائها الشديد وصدمتها من إتاحة روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "غروك" إمكانية إنشاء صور عارية أو ذات طابع جنسي.

وخلال تصريح صحفي الاثنين، قالت فون دير لاين: "أشعر بالصدمة من قيام منصة تكنولوجية بتمكين المستخدمين من تجريد النساء والأطفال من ملابسهم رقميا عبر الإنترنت".

وأضافت "هذا سلوك لا يمكن تصوره، إن الضرر الذي تسببه التزييفات العميقة (Deepfakes) حقيقي للغاية".

وتابعت "لن نفوض قضايا حماية الطفل والرضا إلى وادي السيليكون. إذا لم يتحركوا، فسنتحرك نحن".

وطالبت فون دير لاين من منصة شركة "إكس" الأمريكية (الذي طوّرته) بمعالجة هذا "الوضع المروع"، محذرة أنه في حال لم يتم معالجته، فسيتخذ الاتحاد الأوروبي الإجراءات.

جدير بالذكر أن هيئات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية أعربت عن قلقها إزاء قدرة روبوت الدردشة "غروك" على إنشاء صور ذات محتوى جنسي لأشخاص، بمن فيهم أطفال.

وأعلنت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، في بيان صادر عنها في 3 يناير الجاري، أنها ستستدعي إدارة شركة "إكس" للتحقيق، وستفتح تحقيقا بشأن الادعاءات التي تفيد بإساءة استخدام "غروك" لإنتاج محتوى فاحش أو جنسي.

وعلى خلفية الشكاوى المتعلقة بهذه الميزة، أعلنت إدارة شركة "إكس"، الجمعة، أن خاصية توليد الصور في روبوت الدردشة ستُتاح فقط للمشتركين المدفوعين.

وأعادت "إكس" نشر بيان أكدت فيه أنها "تتخذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني على المنصة، بما في ذلك مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتقوم بإزالة هذا المحتوى، وتعليق الحسابات بشكل دائم، والتعاون عند الاقتضاء مع السلطات المحلية وأجهزة إنفاذ القانون".