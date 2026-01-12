124 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح إلى كرم أبو سالم لدعم قطاع غزة

غادرت 124 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، اليوم الإثنين، في اتجاه معبر كرم أبو سالم، لتعزيز قدرات دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول عند معبر رفح البري لصحيفة «الشروق»، إن الشاحنات حملت أصنافًا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية، والخيام، والمواد الطبية، والمواد البترولية، والملابس الشتوية، والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وشملت المساعدات 20 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة (UN)، و54 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و39 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و3 شاحنات من دولة قطر، و5 شاحنات غاز، و3 شاحنات سولار.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد، بلغ 22533 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 335 ألف طن تقريبًا.

وأضاف أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 738 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 215 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنًا من الغاز، و60345 سولارًا، و1266 بنزينًا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.