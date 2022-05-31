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ينطلق بعد قليل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويحضر فعاليات المؤتمر، وزراء الهجرة والصناعة والتجارة والإنتاج الحربي والنقل وقطاع الأعمال والبترول والبيئة، والزراعة ومحافظ القاهرة

ويأتي مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ونظمت وزارة الهجرة أمس، زيارة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لمجموعة من خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» قبل انطلاق المؤتمر رسميا اليوم.