مستشار النمسا ينتقد طريقة تعامل المفوضية الأوروبية مع خلاف حظر النفط الروسي

انتقد المستشار النمساوي كارل نيهامر طريقة تعامل المفوضية الأوروبية مع الخلاف حول فرض حظر على النفط الروسي.

وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال السياسي المحافظ اليوم الاثنين:" أنا مندهش للغاية من المسار الذي اختارته المفوضية للتحضير لهذا الموضوع الصعب بالنسبة لأي مجلس".

وأضاف نيهامر أنه جرت العادة " أن يتم التفاوض مع شركاء الحوار قبل إعلان النتيجة" مشيرا إلى أن المفوضية اختارت مسارا مختلفا في هذه الحالة وأطلقت هكذا "نقاشا مكثفا على المستوى الأوروبي".

ورأى نيهمار أنه يجب تمكين الدول التي تعتمد على النفط الروسي من أن تشارك في العقوبات ،وأعرب عن اعتقاده بأنه في حال عدم حدوث ذلك فإن فرض حظر على النفط سيكون خطأ.

غير أن المستشار النمساوي قال إنه يتوقع أن يتم " أخذ المخاوف في الاعتبار والوصول إلى نتيجة".

كان الاتحاد الأوروبي فرض خمس حزم عقوبات على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قدمت في البرلمان الأوروبي مطلع الشهر الجاري مقترحا بحزمة سادسة تتضمن فرض حظر على النفط الروسي.

وأدلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتصريحات مشابهة لتصريحات نيهمار وحمل المفوضية المسؤولية عن الخلاف المستمر منذ أسابيع وقال إنها تصرفت "على نحو غير مسؤول" باقتراحها فرض عقوبات تتعلق بالطاقة بدون أن تتفاوض عليها مسبقا بشكل منطقي مع دول الاتحاد الأوروبي.