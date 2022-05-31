مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل بكثير من ذي قبل

أثنى مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، على النضوج الكروي لمهاجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، الذي اعتبر أنه "لاعب أفضل بكثير الآن من ذي قبل".

وعشية مباراة كأس "لا فيناليسيما" (كأس أبطال كونميبول-يويفا) التي ستقام غدًا الأربعاء بين الأرجنتين وإيطاليا، قال سكالوني عن ميسي: "في السابق كان مبهرا، كان يمرر لأي لاعب ويفعل ما يريد بالكرة. والآن بات يفهم اللعبة أكثر بكثير".

واعتبر مدرب "الألبيسيليستي" أن ميسي تحسن كثيرا على المستوى الكروي، وتذكر حين كان يلعب أمامه أو معه في المنتخب، قبل أن يصبح مدربا.

وأضاف: "لقد عانيت منه كخصم وكنا نخسر أمامه دائما. وكزميل لطالما كانت علاقتي به جيدة قبل مونديال 2006 وعلى طول الطريق".

وستقام مباراة "لا فيناليسيما" غدا الأربعاء على ملعب ويمبلي في لندن، بين الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا، وإيطاليا حاملة لقب كاس الأمم الأوروبية.

ووصف سكالوني منتخب إيطاليا بأنه "خصم كبير"، مشيرا إلى أن "الآتزوري" أحد أفضل المنتخبات في العالم ويتمتع بثقافة كرة قدم مدهشة.

وضمت قائمة سكالوني لمواجهة إيطاليا 29 لاعبا، من أبرزهم ميسي وآنخيل دي ماريا وإيميليانو مارتينيز ونيكولاس أوتاميندي ولاوتارو مارتينيز.