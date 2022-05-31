المنتخب يستدعي طبيب الأولمبي بعد إصابة أبو العلا بكورونا

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قرر منتخب مصر الأول لكرة القدم بخدمات أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبى السابق، في معسكره الذى انطلق يوم الاثنين، نظرا لإصابة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول بفيروس كورونا منذ أسبوع.

ويجري محمد أبو العلا طبيب المنتخب مسحة كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب.

ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا استعدادا لخوض مباراتى غينيا واثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وكان إيهاب جلال أعلن عن قائمة منتخب مصر، بجانب استدعاء 7 لاعبين عقب إنتهاء مباراة الأهلي مع الوداد المغربي، بجانب كريم حافظ.

وجاءت قائمة الفراعنة استعدادا للتصفيات كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش -أحمد حجازي - أحمد فتوح - كريم حافظ.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.