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إعلام حوثي: غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة اليمني

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 8:14 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 8:16 م

قال تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة الحوثي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا خمس غارات على مطار الحديدة الدولي في اليمن.

وكان "المسيرة" قد ذكر في وقت سابق اليوم أن أمريكا وبريطانيا قامتا بشن أربع غارات على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة في غرب اليمن.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.

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