أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستسلم مركبات مشاة قتالية إلى اليونان حتى تتمكن الحكومة في أثينا من تزويد أوكرانيا بأسلحة من الطراز السوفيتي.

وقال المستشار الألماني -في تصريح صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي التي استمرت يومين في بروكسل- "سنزود اليونان بمركبات مشاة قتالية ألمانية"، مضيفا أنه توصل لاتفاق مع رئيس الوزراء اليوناني، بحسب ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية.

ولم يقدم شولز أي تفاصيل حول نوع مركبات المشاة القتالية التي ستسلمها برلين إلى اليونان - أو نوع الأسلحة التي ستعطيها أثينا إلى كييف.

وقال "إن وزارتي الدفاع ستضعان التفاصيل وتنفذان هذا الاتفاق بسرعة"، و"ما نقوم به هو دعم أوكرانيا بالأسلحة في معركتها الدفاعية. لقد فعلنا ذلك من قبل وسنواصل القيام بذلك. وهذا يشمل دعم الدول التي لديها، على سبيل المثال، دبابات من احتياطيات حلف وارسو".

وأضاف شولز أنه ناقش مع الزعيم البولندي إبرام اتفاقية مع وارسو مثل ما فعلت برلين مع جمهورية التشيك واليونان ودول أخرى.

جدير بالذكر أن جمهورية التشيك تزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة تعود إلى الحقبة السوفيتية، بعد أن أعلنت أيضًا استعدادها لتسليم العشرات من دبابات T-72 المألوفة للجيش الأوكراني. وفي أوائل شهر مايو، أعلن المستشار الألماني أن بلاده ستعوض جمهورية التشيك بـ15 دبابة من طراز ليبورد 2A4 ألمانية لتجديد أسطول البلاد المدرع بعد نقل الدبابات السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، وتعرضت ألمانيا لانتقادات لتقاعسها عن تسليم شحنات أسلحة ثقيلة إلى كييف، على حد قول الصحيفة.