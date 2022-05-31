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المحكمة الرياضة تقبل طعن عبدالله السعيد بشأن التعويض لصالح الأهلي

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
محمد مجدي
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:37 م

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية قبول الطعن المقدم من قبل عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز ضد الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر بالتعويض لصالح النادي الأهلي بعد انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز عام 2019.

وقام عبدالله بالطعن على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية أمام المحكمة الرياضية الدولية، وقام الأهلي مركز التسوية واللجنة الأوليمبية بطلب للمحكمة الرياضية بعدم قبولها الطعن المقدم من قبل اللاعب، نظرا لأن الحكم الصادر ضده حكما نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.

ورفضت المحكمة دفاع النادي الأهلي ومركز التحكيم واللجنة الأولمبية، وقررت أن طعن عبد الله السعيد مقبول، لتؤكد بذلك على عدم نهائية الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم ضد اللاعب.

وكان الأهلي قد حصل على حكم من مركز التحكيم بإلزام عبدالله السعيد بسداد 2 مليون دولار تعويضا عن انتقاله لصفوف نادي بيراميدز، وهي قيمة الشرط الجزائي بالعقد المبرم بين الأهلي وأهلي جدة الذي انتقل إليه اللاعب.

وكان العقد ينص على أن يقوم اللاعب بدفع 2 مليون دولار حال عاد إلى الدوري المصري وهو ما تحقق بالعودة لنادي بيراميدز.


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