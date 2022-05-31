سقوط عنصر إجرامي لحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري بأسوان

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسوان القبض على عنصر إجرامي لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري بأسوان.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان إلى اتجار عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو، فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 19 طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر البانجو، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والدراجة النارية لتسهيل تحركاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.