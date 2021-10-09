محمد صبحي: خسرت كل مدخراتي عام 1978 لكن مسرحية «هاملت» عوضتني

كشف الفنان محمد صبحي عن كواليس فوزه بجائزة أحسن ممثل عن شخصية هاملت، منذ ٤٤ عاما وتحديدا عام 1978، العام الذي خسر فيه كل مدخراته، لكنه عوضه بشيء آخر.

وقال صبحي عبر صفحته على فيسبوك، بمناسبة قرار المتروبوليتان الأمريكية إهداءه البث المباشر لأوبرا هاملت: "عام 1978 خسرت فيها ما ادخرته من أموال، ولكنها أهدتني ٦ سطور في دائرة المعارف البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور عصري جديد، والآن وبعد ٤٤ عاماً من تقديمها، المتروبوليتان الأمريكية تُكرمني وتهدي لي البث المباشر لأوبرا هاملت بدار الأوبرا المصرية السبت المقبل ٤ يونيو الساعة السادسة مساءً".

يذكر أنه تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، تكرم إدارة المتروبوليتان الأمريكية النجم الكبير محمد صبحي، وتهديه البث المباشر لأوبرا "هاملت" للموسيقار العالمي برات دين.

يأتي هذا الإهداء تقديرا لجهود محمد صبحي المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية بمصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية، وسوف يسبق البث المباشر عرض جزء من مسرحية "هاملت" بطولة وإخراج محمد صبحي، ثم كلمة للنجم الكبير وحوار معه حول مسيرته الفنية، والحدث تستقبله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في السادسة مساء السبت 4 يونيو بالمسرح الصغير.