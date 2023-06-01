قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين لمسابقة تعيين المعلمين بلغ 140 ألفًا، مشيرًا إلى تقديم 110 آلاف أوراقهم بالكامل، وخوض 95 ألفًا منهم للامتحان في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين اجتازوا الاختبارات 28 ألفا، مطمئنًا الأسر المصرية والطلاب: «اخترنا 28 ألفًا فقط يمتلكون المهارة والجدارة».

ولفت إلى إصدار أمر تنفيذي باستلام العمل لمن اجتازوا الاختبارات، فور الانتهاء من اختبارات الأكاديمية العسكرية، موضحًا أنهم يعملون بوظيفة معلم مساعد لمدة عامين بعقد، ثم بعد العامين تحدد الصلاحية أو عدم الصلاحية في ضوء التدريبات المتوفرة لهم.

وذكر أن العالم يشهد عصر التحول الرقمي، كما أن المناهج ومواصفات الطالب أصبحت مختلفة، مضيفًا: «نحتاج معلمين يملكون المهارات الشخصية المؤهلة للتعامل مع تلك المتغيرات».

وعن كواليس لقاء الرئيس السيسي، مع المتقدمين للالتحاق بوظائف الوزارة، عقب: «الرئيس قال لهم: (أنتم أصحاب رسالة مش موظفين؛ تؤثرون في طلابكم، ورسالتكم سامية، ومهنتكم متبعة)، والحوار كان مليئًا بالمشاعر الدافئة».

وأكد أن المجموعات التي حضر الرئيس السيسي جانبًا من اختباراتها دخلوا التاريخ، مستطردًا: «كتبت لهم في التاريخ ولن ينسوها عبر حياتهم».

وأوضح أن الوزارة أتاحت للمتقدمين تدريبين؛ الأول تربوي يتحدث عن استراتيجيات التدريس وإدارة الفصل، والثاني مرتبط بالتأهيل لاختبار الأكاديمية العسكرية.

وأشار إلى تدريبهم على التمارين البسيطة التي تساعد على اللياقة البدنية، والمهارات الشخصية؛ كيف يتواصلون مع الآخرين، ويقدمون العروض، ويتلقون الأسئلة، ويديرون تفاوضًا مع الآخرين، مستكملًا: «تحدثنا معهم عن المشروعات القومية التي تقوم بها الدول، والذي نوظفه في تحقيق الانتماء لأولادنا».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.