الجيش الكوري الجنوبي يعلن انتشال ما يبدو أنه حطام الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، انتشال ما يبدو أنه حطام الصاروخ الفضائي الذي أطلقته بيونج يانج في وقت سابق من اليوم الأربعاء في نقطة السقوط، ويجرى عملية البحث عن الحطام المتبقي وانتشاله، مشيرا إلى أن ما تم انتشاله هو ما يربط بين المرحلتين الأولى والثانية من الصاروخ.

وأوضح الجيش - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه من المتوقع أن يتحقق من مواصفات الصاروخ بشكل شامل، وما إذا كانت كوريا الشمالية تستخدم مكونات أجنبية في الصاروخ، ومستوى التكنولوجيا بالصاروخ بعد انتشال الحطام المتبقي.

وقال مسئول في هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية "إن وصف الصاروخ بالفضائي لا الباليستي هو أن الصاروخ الباليستي يجب أن يكون له رأس حربي، وهناك احتمال كبير أن يكون ما أطلقه الشمال هو صاروخ فضائي بالنظر إلى إطلاقه من قاعدة "سوه هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في دونغ تشانغ-ري".

وأشارت الهيئة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ الفضائي بالقرب من منطقة دونغ تشانغ-ري بإقليم بيونغ ان الشمالي، وسقط الصاروخ في البحر الغربي على بعد 200 كيلومتر غرب جزيرة أوه تشونغ التي تقع على بعد 60 كليومترا غرب مدينة غونسان بإقليم جولا الشمالي بكوريا الجنوبية بعد التحليق 200 كلم على نحو غير طبيعي.

وأضافت أن حطام الصاروخ الكوري الشمالي سقط في المياه التي اتفقت كوريا والصين على إدارتها على نحو مشترك ويسمح فيها لقوارب الصيد الكورية والصينية بعملية الصيد دون إبلاغ مسبق.