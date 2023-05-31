إخماد حريق بمصفاة للنفط ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة بجنوب روسيا

ذكر فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار، أنه تم إخماد حريق ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة للنفط في منطقة "كراسنودار" جنوب روسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتم ذكر أي تفاصيل حول الضرر الذي لحق بمصفاة "أفيبسكي" ، التي تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا، إلى الجنوب الغربي من العاصمة الإقليمية، كراسنودار.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة، أن مصفاة ثانية بالمنطقة، تعرضت لهجوم أيضا، لكن لم يندلع أي حريق هناك.

وتحمل موسكو كييف، المسئولية عن الهجمات على أراضيها، التي زادت وتيرتها، حيث تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد في الصيف طال انتظاره، لاستعادة الأراضي، التي استولت عليها روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث يومي، حول الحرب، أن روسيا لم تحقق نجاحا يذكر في تحييد الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأنها أعادت نشر قوات للرد على هجمات فيلق "حرية روسيا" غربي البلاد.