 إخماد حريق بمصفاة للنفط ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة بجنوب روسيا - بوابة الشروق
الأربعاء 31 مايو 2023 2:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

إخماد حريق بمصفاة للنفط ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة بجنوب روسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 2:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 2:04 م

ذكر فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار، أنه تم إخماد حريق ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة للنفط في منطقة "كراسنودار" جنوب روسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتم ذكر أي تفاصيل حول الضرر الذي لحق بمصفاة "أفيبسكي" ، التي تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا، إلى الجنوب الغربي من العاصمة الإقليمية، كراسنودار.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة، أن مصفاة ثانية بالمنطقة، تعرضت لهجوم أيضا، لكن لم يندلع أي حريق هناك.

وتحمل موسكو كييف، المسئولية عن الهجمات على أراضيها، التي زادت وتيرتها، حيث تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد في الصيف طال انتظاره، لاستعادة الأراضي، التي استولت عليها روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث يومي، حول الحرب، أن روسيا لم تحقق نجاحا يذكر في تحييد الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأنها أعادت نشر قوات للرد على هجمات فيلق "حرية روسيا" غربي البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك