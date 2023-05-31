كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، عن خطة نادي ريال مدريد لتكريم لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، حال رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد كريم بنزيما مع ناديه ريال مدريد في شهر يونيو القادم، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانًا في انتقالات الصيف.

ووفقًا لـ صحيفة «As» الإسبانية، فإن بنزيما أصبح قريبًا من مغادرة ريال مدريد، بعد وصول عرضًا من نادي سعودي له في الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قيمة العرض المقدم لبنزيما من الدوري السعودي 400 مليون يورو في موسمين، مشيرة أن اللاعب سيكون أيضًا سفيرًا لمونديال 2030.

وأوضحت صحيفة آس أن بنزيما سيتخذ قراره النهائي بشأن العرض السعودي هذا الأسبوع، قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو مساء يوم الأحد القادم.

وأتمت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستكرم بنزيما في مباراة بيلباو القادمة، حال رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق في انتقالات الصيف.