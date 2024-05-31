لبنان يتقدم أمام مجلس الأمن بشكوى جديدة ضد الكيان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، عن تقديم بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، بعد استهداف الكيان الإسرائيلي لمدنيين في جنوبي البلاد.

وأضافت الخارجية، في بيان اليوم، أن الشكوى تناولت استهداف الكيان الإسرائيلي سيارة مواطن لبناني ما أدى لمقتله، بالإضافة لإصابة ثلاثة طلاب كانوا على متن حافلة مدرسية تعرضت لأضرار، جراء غارة أثناء مرورهم على طريق شوكين – كفردجال، جنوب غربي مدينة /النبطية/ جنوبي لبنان.

وأوضحت الخارجية، أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، استنادا إلى نص المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بالتالي يعتبر قصف الكيان الإسرائيلي المتعمد لسيارة مدنية وحافلة مدرسية تقل طلاب متوجهين إلى مدرستهم، انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة.

وطالب لبنان مجلس الأمن الدولي، إجبار الكيان الإسرائيلي على احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الطفل، وتجنب القتال وسط المدنيين، كما طالب أيضا مجلس الأمن بإدانة استهداف الكيان الإسرائيلي المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلاته من العقاب على هذه الجرائم.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي يصعد من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي عام 2006 بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان.