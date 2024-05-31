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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 34 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 30 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 29 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 21

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 37 21

نخل 34 15

كاترين 32 13

الطور 34 23

طابا 35 23

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 34 23

العلمين 34 23

مطروح 36 23

السلوم 37 24

سيوة 38 24

رأس غارب 36 26

الغردقة 36 26

سفاجا 36 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 35 25

حلايب 33 24

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 33 25

الفيوم 35 22

بني سويف 35 21

المنيا 37 22

أسيوط 36 23

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 38 28

أسوان 39 29

الوادى الجديد 40 27

أبوسمبل 38 28

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة المكرمة 44 26

المدينة المنورة 45 31

الرياض 45 28

المنامة 38 30

أبوظبي 42 30

الدوحة 40 30

الكويت 49 35

دمشق 31 15

بيروت 25 20

عمان 27 16

القدس 27 15

غزة 26 19

بغداد 43 27

مسقط 38 34

صنعاء 30 14

الخرطوم 45 31

طرابلس 30 23

تونس 31 20

الجزائر 23 17

الرباط 26 17

نواكشوط 28 20

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 24 11

إسطنبول 29 19

إسلام آباد 40 26

نيودلهي 44 32

جاكرتا 34 25

بكين 29 16

كوالالمبور 34 25

طوكيو 21 17

أثينا 27 17

روما 24 14

باريس 17 12

مدريد 29 14

برلين 24 16

لندن 17 10

مونتريال 24 14

موسكو 29 18

نيويورك 23 15

واشنطن 24 11

أديس أبابا 28 13