أيام الجمعة من أجل المستقبل تدعو إلى احتجاجات من أجل المناخ قبل انتخابات البرلمان الأوروبي

تنظم حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" اليوم الجمعة احتجاجات من أجل المناخ في ألمانيا.

وتقول المنظمة إنه مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي بعد تسعة أيام، من المقرر تنظيم احتجاجات في حوالي 100 مدينة في ألمانيا.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات في 13 دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي بحلول السابع من يوليو المقبل.

ويسعى نشطاء المناخ إلى لفت الانتباه إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في التغلب على أزمة المناخ. ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في ألمانيا في التاسع من حزيران/يونيو المقبل.

وقالت فريدا إيجلينج، المتحدثة باسم الحركة في برلين، في بيان: "بينما تهدد الفيضانات ونقص المياه وموجات الحر مئات الآلاف من الأفراد في أوروبا، يثير المتطرفون اليمينيون المخاوف من حماية المناخ ويريدون التراجع عن قوانين المناخ... يتعين على البرلمان الأوروبي الجديد أن يقرر بوضوح لصالح حماية المناخ والديمقراطية، بدلا من الخوف من شعارات يمينية".

وتدعو حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" إلى التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035، فضلا عن مضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات المحايدة للمناخ.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات وتجمعات كبيرة أمام بوابة براندنبورج التاريخية في برلين وهامبورج وميونخ.

وفي برلين تم تسجيل 10 آلاف مشارك في المظاهرة. ومن المتوقع أن يشارك نحو 15 ألف متظاهر في هامبورج وحوالي 8 آلاف في ميونخ.