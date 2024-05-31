سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن إسرائيل قدمت مقترحاً جديداً شاملاً، يتضمن 3 مراحل، مشيراً إلى أن المقترح نقل إلى الوسطاء وحركة "حماس"، مؤكداً أن الفلسطينيون سيعودون إلى ديارهم.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإٍسرائيلية من المناطق السكانية في غزة.

وتابع أن "خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية".

وأوضح الرئيس الأميركي أن "المرحلة الثانية ستشهد تبادل كل الرهائن والمحتجزين الأحياء المتبقين، وستنسحب القوات الإسرائيلية".

ولفت بايدن، إلى أن "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة".