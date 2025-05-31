موجة تقلبات جوية تضرب الإسكندرية: رياح نشطة وسقوط أمطار

ضربت مدينة الإسكندرية، موجة من التقلبات الجوية، مع الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، حيث نشطت رياح شديدة مع هطول أمطار رعدية وكرات ثلجية، وارتفاع في موج البحر لأكثر من متر ونصف.

وكانت هيئة الأرصاد قد نبهت بأنه سيكون هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد قد تكون مثيرة للأتربة والغبا.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، بنشر سيارات الطوارئ والكسح علي طريقي الكورنيش وأبي قير والمناطق الساخنة الأكثر تجمعا لمياه الأمطار.

وأكد نافع جاهزية محطات الصرف الصحي والمعالجة لاستيعاب كميات الأمطار الكثيفة بالتزامن مع تنظيف الشنايش وأغطية الصرف الصحي لزيادة طاقاتها الاستيعابية.