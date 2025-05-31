مدير التعليم بسوهاج يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بغرفة العمليات المركزية

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تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انتظام واستقرار امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.

وجاء ذلك بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية، وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام المشرف العام على أعمال الامتحانات بديوان المديرية، والتي يؤدي خلالها ٩٤ ألفا و٣٢٧ طالبا وطالبة على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء داخل ٤٨٥ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

واطمئن خلالها على وصول الأسئلة لمختلف اللجان، وانتظام حضور الطلاب والملاحظين داخل اللجان الامتحانية.

وشدد خلال متابعته مع غرف العمليات المركزية بالإدارات التعليمية المختلفة، على أهمية المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمختلف اللجان الامتحانية؛ للتأكد من تطبيق التعليمات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

ووجه بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي للتصدي، ومواجهة أي سلوك يؤثر على انتظام واستقرار الامتحانات؛ بهدف توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.