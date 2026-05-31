أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها منذ انطلاق موسم الحصاد بلغ 247 ألفًا و290 طنًا، بنسبة 88.31% من الكميات المستهدفة، مشيرًا إلى أن الكميات الموردة تشمل ما تم استلامه داخل المحافظة، والمنقول إلى خارجها، بالإضافة إلى كميات تقاوي الإكثار.

وأكد المحافظ استمرار أعمال استلام القمح من المزارعين من خلال 25 موقعًا معتمدًا ما بين صوامع وشون ومراكز تجميع على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المسوقة المعتمدة، وهي الشركة المصرية للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، ومطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر، وذلك تحت إشراف المحاسب سامح شبل، وكيل وزارة التموين، واللجان المختصة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عمليات التوريد تسير بصورة منتظمة يوميًا، مع صرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة من التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفلاح المصري وتقدي التيسيرات اللازمة خلال موسم الحصاد.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمنظومة استقبال القمح بالمحافظة تبلغ 224 ألفًا و540 طنًا، موزعة على 3 صوامع رئيسية بمراكز دسوق وسيدي سالم وكفرالشيخ بسعة إجمالية 120 ألف طن، إلى جانب 17 شونة بسعة 77 ألفًا و740 طنًا، و5 هناجر بطاقة تخزينية تبلغ 26 ألفًا و800 طن.

وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع على مدار الساعة سير عمليات التوريد والاستلام، بالتنسيق مع اللجان الميدانية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي معوقات قد تطرأ.

وأكد المحافظ أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت 243 ألفًا و458 فدانًا، بزيادة تقدر بنحو 8 آلاف فدان عن العام الماضي، من إجمالي 553 ألف فدان تمثل الرقعة الزراعية بالمحافظة، بما يعادل نحو 44% من إجمالي الأراضي المنزرعة، مشيرًا إلى أن كفرالشيخ تواصل تصدرها قائمة المحافظات الأعلى إنتاجًا للقمح على مستوى الجمهورية.