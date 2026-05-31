إستونيا تنشر أنظمة لرصد المسيّرات على حدودها مع روسيا

أعلنت وزارة الداخلية الإستونية، الأحد، تشغيل أول أنظمة ثابتة لرصد ومراقبة الطائرات المسيّرة على حدودها الشرقية مع روسيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تهدف إلى تزويد كامل الحدود مع روسيا بأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح البيان، أن الأنظمة نُشرت في 3 مواقع مختلفة على امتداد الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود البرية، بين نقطة التقاء حدود إستونيا ولاتفيا وروسيا ومعبر لوهاما الحدودي.

ونقل البيان عن وزير الداخلية الإستوني إيجور تارو، قوله إن الأنظمة تم تركيبها وبدأت العمل بالفعل، مؤكدا أنها تمثل الخطوة الأولى نحو إنشاء شبكة وطنية لمراقبة الطائرات المسيّرة في أنحاء البلاد.

وأضاف، "حدودنا الشرقية تتمتع بحماية جيدة. كما أن القدرات المطورة لرصد وتتبع الطائرات المسيّرة ستسهم في تعزيز الشعور بالأمن ليس في إستونيا فحسب، بل في أوروبا بأسرها".

يذكر أن دول أوروبا الشرقية تتأثر بشكل متكرر من الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وتتخذ تلك الدول التدابير اللازمة لحماية أمنها من تداعيات الحرب.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وتشترط روسيا لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.