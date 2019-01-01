انخفاض حاد في صافي أرباح «سامسونج» للإلكترونيات بسبب ضعف سوق شرائح الذاكرة

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونج إلكترونيكس"، اليوم الأربعاء، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 56 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار رقائق الذاكرة وتراجع أداء قطاع الهواتف المحمولة.

وبلغت أرباح أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي من أبريل وحتى يونيو 6.6 تريليون وون (5.6 مليار دولار)، مقابل 11 تريليون وون، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت شركة سامسونج للإلكترونيات ، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الهواتف الذكية وشرائح الذاكرة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن النتائج كانت أعلى قليلا خلال توقعات الشركة التي صدرت الشهر الماضي.

وذكر البيان "بنظرة مستقبلية إلى النصف الثاني من العام، فإن شركة سامسونج تتوقع استمرار الشكوك وحالة عدم اليقين في مجال رقائق الذاكرة"، على الرغم من توقع حدوث بعض النمو الموسمي في الطلب.

وأوضحت الشركة أن النتائج تعكس "حالة عدم اليقين ليس فقط في مجالات الأعمال والأنشطة التجارية، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالتغيرات في بيئة الاقتصاد الكلي العالمي"، في إشارة إلى كل من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات التجارية المستمرة بين كوريا الجنوبية واليابان.

وتخطط طوكيو لشطب اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تجارية تفضيلية في الثانى من أغسطس.

وأثارت اليابان بالفعل غضب كوريا الجنوبية الشهر الماضي من خلال تشديد الرقابة على الصادرات من المواد المستخدمة في صناعة الرقائق وشاشات العرض، بدعوى أن علاقتهما "قد تقوضت إلى حد كبير".

وجاء هذا القرار بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في أكتوبر الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري في زمن الحرب أثناء استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في 1910-1945.