السيسي: لقد استقر بيقيني أننا أمة لا ترضى بغير المجد بديلا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أقف اليوم موجهًا حديثًا إلى شباب مصر الواعد وقد امتزجت سعادتي بالأمل في قدرتنا على تحقيق تطلعاتنا المشروعة".

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة في العاصمة الإدارية الجديدة: "إننا نقف الآن سويًا على أرض العاصمة الإدارية التي تمثل حلم المستقبل لوطن عظيم مستقر يجتاز التحديات ويعبر الصعاب بخطى واثقة، بعظيمة أمة ضحت وشعب قرر".

وتابع: "إن هذا الوطن العظيم يخوض غمار التحدي والسلام والبناء بكل الشرف والصدق، ولقد استقر يقيني بأننا أمة لا ترضى بغير المجد بديلًا، وستظل تواجه تحديات عظيمة".

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما شهدت الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وجلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.