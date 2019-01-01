الصين تشيد بالمباحثات التجارية مع أمريكا

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أشادت وزارة التجارية الصينية اليوم الأربعاء بالمباحثات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أنه تم إحراز تقدم محدود فيما يتعلق بالتوصل لحل للخلاف التجاري بين الدولتين.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين أجريا مباحثات" بناءة وعميقة" سوف يتم استكمالها في سبتمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أضاف البيان أن الصين ناقشت شراء مزيد من المنتجات الزراعية من أمريكا، ولكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات.

وكانت جولة المباحثات التجارية بين الوفد الأمريكي الذي يضم وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" والوفد الصيني الذي يضم نائب رئيس الوزراء "ليو هي" انتهت بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ويعد اللقاء الجولة الـ12 من المباحثات التجارية منذ اندلاع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا العام الماضي.

وكان الوفد الأمريكي قد وصل شنغهاي أمس الثلاثاء لإجراء جولة جديدة من المباحثات التجارية.