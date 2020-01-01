 الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لدعمها في مكافحة كورونا المستجد - بوابة الشروق
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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لدعمها في مكافحة كورونا المستجد

أبوظبي - أ ش أ
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 2:39 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 2:39 م

أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات على متنها 60 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان، وذلك من أصل 90 طنا مخصصة لها؛ لدعم جهود 90 ألفا من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية/وام/، اليوم الجمعة، عن القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في عشق آباد عبدالعزيز الهاشمي - "إن الإمارات و تركمانستان تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين في إطار الحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات التنموية كافة وبما يحقق المصالح المشتركة".

يذكر أن الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1248 طنا من المساعدات لأكثر من 92 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.


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