 أمريكا تسجل أربعة ملايين و405932 إصابة بكورونا - بوابة الشروق
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أمريكا تسجل أربعة ملايين و405932 إصابة بكورونا

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك يوم 20 أبريل 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك يوم 20 أبريل 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.
(رويترز)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:48 ص

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و405932 حالة بزيادة 65935 إصابة عن الإحصاء السابق لها.

وأضافت المراكز أن عدد الوفيات زاد 1417 حالة ليصل الإجمالي إلى 150283 شخصا.

وأعلنت المراكز عن هذا الإحصاء عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يوليو تموز، وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.


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