سادت حالة من الحزن، أمام مدرسة الأورمان الثانوية النموذجية العسكرية بنين، بالدقي، لصعوبة امتحان مادة الاستاتيكا، عقب الخروج من اللجان الامتحانية.

وقال زياد عوض، إن الامتحان معقد وغير مباشر عدا 5 نقاط جاءت واضحة، مضيفا أن الوقت كان غير كافى للإجابة على كل الأسئلة لذا ترك البعض منها.

وتابعت منار محمد: "الامتحان كان به 25 سؤالا أغلبها نقاط من خارج المنهج لم نراها على المنصات الإلكترونية أو داخل الكتاب المدرسي، امتحان الرياضيات التطبيقية سواء ديناميكا أو استاتيكا دمر مستقبل طلاب الشعبة العلمية".

وأكد سعد عامر، تشابه بعض الأسئلة والإجابات بامتحان الاستاتيكا، ما أدى إلى تشتيت عدد كبير من الطلاب داخل اللجان، موضحاً أن القائمين على سير العملية الامتحانية شددوا بتوخي الحذر والتأني وقت الإجابة على الأسئلة ولكن الوقت لم يسعفهم.

وعبرت سميرة توفيق، ربة أسرة، عن حزنها الشديد لصعوبة امتحانات الشعبة العلمية للعام الجاري، قائلة: "صرفنا على الدروس الخصوصية والإنترنت واشترينا ملازم وكتب علشان ولادنا ينجحوا لكن للأسف النظام الجديد أطاح بمستقبل ذوينا".