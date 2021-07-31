 الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى.. والعظمى بالعاصمة 40 - بوابة الشروق
السبت 31 يوليه 2021 1:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى.. والعظمى بالعاصمة 40


نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 1:00 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 1:00 م

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رط على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، اليوم السبت، أن طقس الأحد يكون مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ليلا، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة؛ ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، أشارت الهيئة، إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة؛ ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فهي كالتالي

العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 40 42 26
الإسكندرية 34 37 25
شرم الشيخ 38 40 24
أسوان 43 44 29
الأقصر 43 44 28


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