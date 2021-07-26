الصحة: صدور شهادات السفر للحاصلين على لقاح كورونا خلال 72 ساعة كحد أقصى

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة خصصت 126 مكتبًا لاستخراج شهادات السفر المؤمنة بالـQR CODE للحاصلين على لقاحات، أو الراغبين في تلقي اللقاح من أجل السفر.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن المواطنين يحصلون على اللقاح داخل تلك المراكز خلال 72 ساعة كحد أقصى، مشيرًا إلى تخصيص أيقونة للحصول على اللقاحات من أجل السفر على الموقع الخاص بالتسجيل التابع للوزارة.

وأكد أن الإجراءات داخل تلك المكاتب تتم بسرعة، موضحًا أن الوزارة اعتمدت تقنية الـQR CODE لأنها مؤمنة وتسمح بالتعرف على بيانات الشخص ونوع اللقاح وعدد الجرعات بمجرد المسح الإلكتروني للرمز.

وأشار مدير الطب الوقائي بالصحة، إلى أن تقنية الـQR CODE تحوز على استحسان العالم أجمع، منوهًا إلى أن الوزارة تضبط العديد من الشهادات الورقية مجهولة المصدر.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت.