قال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن زراعة الياسمين تحتاج إلى عمالة مكثفة، كاشفا إن إنتاج العامل في اليوم يصل إلى كيلوجرام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن زراعة الياسمين تحتاج إلى جهد كبير من الفلاح حيث يحتاج إلى خدمة مستمرة وعمالة مكثفة وخصوصا في عملية حصاد الياسمين.

وأوضح أن موسم حصاد الياسمين طويل حيث يبلغ نحو 4 أشهر يبدأ من شهر يونيو حتى شهر أكتوبر من كل عام.

وأشار إلى أن العامل يقوم بحصاد الياسمين بداية من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة صباحا ويجمع نحو كيلوجرام واحد.

وأكد أن إجمالي حصاد الفدان في الموسم الواحد يبلغ ستة أطنان ياسمين، موضحا أن 40% من إنتاج زهرة الياسمين يكون من محافظة الغربية فهناك حوالي 600 فدان وتستحوذ قرية شبرا بلول» على 245 فدانًا.