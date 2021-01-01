تايوان: 12 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم السبت، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 11 حالة، تم انتقالها محليا وواحدة، كانت قادمة من الخارج، ولم تسجل أية حالات وفاة، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه"، اليوم، أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل ست حالات في منطقة "تايبيه الجديدة" وأربع في تايبيه وحالة واحدة في مقاطعة "تشاي.

وحالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و674 حالة، منها 14 ألفا و190 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد أولا أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

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وحتى الآن، تم تسجيل 787 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد -19، من بينها 775 منذ 15 مايو الماضي.