محافظ بورسعيد يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مديرية التعليم

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير وانتظام امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة الأحياء بالشعبة العلمية، ومادة الاستاتيكا بشعبة العلمي رياضة، وذلك عبر غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وتلقى المحافظ، تقريرا حول أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوي العامة اليوم السبت، والإجراءات المتبعة داخل اللجان لتحقيق السلامة العامة للطلاب.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه تابع منذ اليوم الأول لبدء الامتحانات سير وانتظام اللجان الامتحانية، من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وأكد أنه لم تثبت أى حالات غش داخل لجان الامتحان ، كما أن غرفة العمليات لم تتلقى أى مشكلات أمنية أو إدارية أو صحية أو فنية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل لجان امتحانات الثانوى العام ، كما تم التأكيد على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقاعد الاجتماعي بين الطلاب، وإجراءات الكشف عن الحرارة للطالب قبل دخول الامتحان، وارتداء الكمامات الطبية ووسائل النظافة.

وشدد المحافظ، على توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة ؛ لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان ، والتطبيق الكامل للاجراءات الاحترازية والوقائية.