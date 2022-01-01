البرلمان العربي يرحب بقرار تعليق جلسات النواب العراقي للحفاظ على أمن واستقرار البلاد

رحب البرلمان العربي بقرار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بتعليق عقد جلسات مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر لتهدئة الأوضاع المحتقنة في الشارع العراقي، مشيدا بدعوته للقادة والكتل السياسية العراقية إلى لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الشعب العراقي الكريم، وإعلاء مصلحة العراق على كل المصالح الحزبية الضيقة حفاظا على أمن واستقرار العراق.

وثمن البرلمان العربي، في بيان اليوم الأحد، مهنية قوات الأمن العراقية في ضبط النفس في التعامل مع المحتجين والتعامل بأعلى درجات الانضباط مع المحتجين في الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتكلات العامة والخاصة.

وطالب البرلمان العربي، جميع القوى السياسية العراقية الوطنية الفاعلة بضرورة الاحتكام إلى صوت الحكمة والجلوس إلى طاولة حوار وطني يضع في أولويته أمن العراق ووحدته واستقراره وسلامة مواطنيه، مؤكدا دعمه لكل ما يحافظ على أمن واستقرار العراق كونه جزءا لا يتجزأ من أمن الأمة العربية جمعاء.