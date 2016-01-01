البترول: مودرن جاس وصلت الغاز الطبيعي إلى 191 ألف عميل خلال عام

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" تمكنت بعد مرور عام على تأسيسها من توصيل الغاز الطبيعي إلى 191 ألف عميل، وتركيب نحو 207 آلاف عداد مسبق الدفع، وذلك في المحافظات التسع التي تعمل بها وتشمل القاهرة والقليوبية والشرقية ومرسى مطروح والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء وسوهاج وقنا.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريح اليوم الأحد، أن النتائج الإيجابية التي تحققت من دمج 3 شركات توصيل غاز طبيعي للمنازل في كيان واحد قوي يوضح مدى استشراف رؤية برنامج التطوير والتحديث بقطاع البترول الذي تم إطلاقه عام 2016 للمستقبل والتحديات.

وأشار إلى أن الكيان الجديد متمثلا في شركة مودرن جاس نتج عنه دخولها في مشروعات قومية كبرى بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات التي تتطلب كيانات قوية في إمكانياتها وقوائمها المالية وكوادرها عالية الخبرة والمميزة فنيا.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن قنديل رئيس شركة مودرن جاس، خلال اللقاء أنها أسهمت منذ انطلاق نشاطها العام الماضي بدور فاعل في تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمخابز وذلك بنسبة تصل إلى 20% من الخطة علاوة على التوصيل إلى قري مبادرة حياة كريمة.

ولفت قنديل إلى أن مودرن جاس تسابق الزمن لتحقيق معدلات مرتفعة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرى وخاصة قرى صعيد مصر والذي تساهم الشركة في تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنه خلال فترة لا تتجاوز العام تمكنت من إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لنحو 20 قرية من قرى مبادرة حياة كريمة في 3 محافظات هي سوهاج وقنا والشرقية، وجار التوسع في مد الغاز للقرى تباعا في نطاق عمل مودرن جاس ضمن المبادرة.

وأشار رئيس مودرن جاس، إلى أن جهودها في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمخابز وإحلاله محل السولار أدت إلى تنفيذ الشبكات الأرضية لنحو 900 مخبز وتشغيل حوالي 770 مخبز وجار حالياً العمل بالمرحلة الثانية من المشروع.

كما استعرض تقدم الأعمال في تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في المجتمعات العمرانية الحديثة والمشروعات القومية التي تنشئها الدولة المصرية حيث استعرض ما تم إنجازه في هذا المجال بمنطقة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستكمال الشبكات والتركيبات، والمساهمة في مشروعات التوصيل بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك ما تم بمدينة الإسماعيلية الجديدة من تنفيذ للتركيبات الخارجية لنحو 44 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

وفى مجال توصيل الغاز الطبيعي بمدن سيناء فقد تم الانتهاء من مشروعات تغذية 92 منشأة سياحية وفندقية، بمدينة شرم الشيخ بالغاز الطبيعي للمساهمة في تنفيذ سياسات التحول الأخضر بالمدينة.

ولفت إلى أن مودرن جاس تخدم عملاءها المستخدمين للغاز الطبيعي البالغ عددهم 350ر1 مليون عميل في مناطق عملها بتسع محافظات من خلال 26 مركزاً لخدمة العملاء و52 مركزا للعمليات والطوارئ.

وتطرق إلى المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدامات الغاز كوقود للسيارات حيث قامت (مودرن جاس) بتوصيل الغاز الطبيعي إلى 75 محطة تموين للسيارات بالغاز في جميع مناطق الشركة التزاماً بدورها في المساهمة في تنفيذ خطة وزارة البترول في إنشاء المحطات الجديدة.

ونوه بأن مودرن جاس تستهدف التوسع في أنشطتها لتنفيذ مشروعات خارج مصر حيث انتهت بنجاح من أعمال شبكات الغاز الطبيعي بمنطقة بلازا في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لصالح شركة أدنوك للتوزيع بالتعاون مع شركة بتروجت، واعتماد الشركة لدى شركة أدنوك للتوزيع.