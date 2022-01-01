جوتيريش: حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في العراق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، الأطراف العراقية إلى التهدئة والارتقاء فوق الخلافات، وتجنب العنف، وضمان حماية أمن المتظاهرين.



وقال جوتيريش في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات.



وناشد جوتيريش كل الجهات الفاعلة باتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف ولتجنب المزيد من العنف وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.



وحث الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف على الارتقاء فوق خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال حوار سلمي وشامل يلبي مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة دون مزيد من التأخير.