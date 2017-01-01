زاخاروفا تعقيبا على جولة بيلوسي الآسيوية: كل ما يحدث في السياسة الأمريكية غير ملائم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعقيبا على جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في عدد من الدول الآسيوية، إن كل ما يحدث في السياسة الأمريكية "غير ملائم".

ووصفت زاخاروفا، زيارة بيلوسي الآسيوية، واحتمال زيارتها إلى تايون رغم تحذيرات الصين، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/، بأنها "مغامرة عسكرية وسياسية خطيرة، ومن ناحية أخرى هي رحلات بين المنام والواقع".

وبدأت بيلوسي جولة آسيوية، ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد بأنها تنوي زيارة تايوان، لكنها رفضت التعليق على هذه المعلومات، متعللة بمتطلبات أمنية.

وفي سياق الأوضاع في أوكرانيا، دعت وزارة الدفاع الروسية، خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ للتحقيق في الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين في بلدة يلينو فكا بدونيتسك.

وقالت إن روسيا وجهت دعوة رسمية لخبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ من أجل إجراء تحقيق موضوعي في الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين في يلينو فكا، والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من أسرى الحرب الأوكرانية.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت سابقا أن ضربة أوكرانية براجمات صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، استهدفت مركز احتجاز في يلينو فكا بدونيتسك، خلفت 40 قتيلا و75 جريحا بين أسرى الحرب الأوكرانيين الموجودين هناك.

وحمل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، القيادتين الأوكرانية والأمريكية مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في دونباس الخميس وقتل العشرات منهم.