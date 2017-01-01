جوني ديب يجني 3 ملايين جنيه إسترليني في ساعات من بيع أعماله الفنية

حقق نجم هوليوود، جوني ديب، أرباحا بلغت حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني في غضون ساعات قليلة من بيع مجموعته الفنية الأولى.

وباع ديب 780 قطعة في 37 صالة عرض تابعة لكاسل فاين آرتز، بما في ذلك صالة عرض في منطقة كوفينت غاردن بلندن، في غضون ساعات من إعلان البيع على موقع إنستاغرام.

ورسم ديب في مجموعة لوحاته التي تحمل عنوان "أصدقاء وأبطال" الأشخاص الذين ألهموه، ومن بينهم نجم فريق رولينغ ستون، كيث ريتشاردز، ونجمة هوليوود، إليزابيث تايلور.

وقال ديب، 59 عامًا، عن مجموعته "لطالما استخدمت الفن للتعبير عن مشاعري".

وأضاف "لوحاتي تحيط بحياتي، لكنني احتفظت بها لنفسي وانزويت. لا ينبغي لأحد أن ينزوي أو يقيد أو يحد من نفسه".

وقال ديب إنه استخدم لوحاته، التي تصور أيضا الممثل آل باتشينو وأسطورة الغناء والموسيقى بوب ديلان، "للتفكير في الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي، مثل عائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين أحبهم".

وبيعت جميع اللوحات، البالغ عددها 780، في غضون ساعات يوم الخميس، حيث بيعت اللوحة الواحدة منها ذات الإطار بسعر 3950 جنيها إسترلينيا، فيما بيعت المجموعة المكونة من أربع لوحات مقابل 14950 جنيها إسترلينيا.

وأدى منشور ديب على إنستغرام المعنون "الآن في كاسل فاين آرت" إلى إقبال كبير على موقع المعرض على الإنترنت، مما تسبب في تعطله.

"فن البوب بإحساس"

في بيان صحفي، وصف المعرض أعمال ديب بأنها يتقاطع فيها " فن البوب وفن الشارع" وكأنها "فن البوب الذي لديه إحساس".

وتجري صالة العرض منذ فترة طويلة محادثات مع ديب حول تنظيم معرض وبيع أعماله، ويتوقع استضافة المزيد منها في المستقبل.

ويأتي بيع اللوحات بعد انتهاء قضية ديب، التي حظيت باهتمام جماهيري واسع أمام محكمة أمريكية، ضد زوجته السابقة أمبر هيرد الشهر الماضي.

ووجدت هيئة المحلفين أن مقالًا كتبته هيرد في 2018 لصحيفة واشنطن بوست عن تجربتها كناجية من العنف المنزلي، تشهيريا ومنحت ديب 15 مليون دولار (12 مليون جنيه إسترليني) كتعويضات.

وفازت هيرد بواحدة من ثلاث دعاوى مضادة، حيث نجحت في دعواها أن وكيل ديب الصحفي قد شوه سمعتها، ومنحتها هيئة المحلفين تعويضا قدره 1.5 مليون جنيه إسترليني (2 مليون دولار).

وجاءت القضية التي رفعها ديب في أمريكا في أعقاب قضية تشهير في بريطانيا ضد صحيفة "ذا صن" في نوفمبر 2020 والتي خسرها ديب، بسبب مقال وصفه بأنه "ضارب زوجته". وقال القاضي إن الصحيفة أثبتت أن ما ورد في المقال "صحيح إلى حد كبير".

في وقت سابق من هذا الشهر، باع ديب سلسلة من الرموز غير القابلة للاستبدال إن إف تيز (NFTs)، تسمى نيفر فير ذا تروث (لاتخاف الحقيقة مطلقا)، والتي صَوَرت أيضا أصدقاءه المقربين وأبطاله، وجمع عن طريقها ما يقرب من 660 ألف جنيه إسترليني (800 ألف دولار) للأعمال الخيرية.