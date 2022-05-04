مستشار رئيس الإمارات عن احتجاجات بغداد: استقرار العراق يعزز أمن المنطقة

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة ‏الدكتور أنور قرقاش، إن استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز ‏لأمنها"‏.



وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "استقرار العراق يشكل أولوية للمواطن العراقي، فهو محل اهتمام عربي وإقليمي".



وأضاف: "من هذا المنطلق، نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي".



ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.



في المقابل، دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي، من أجل مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر لإفساح المجال أمام الحوار.