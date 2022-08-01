 الرئيس التونسي: عدم إخضاع الجزائريين المغادرين لأي إجراء يتعلق باختبار كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي: عدم إخضاع الجزائريين المغادرين لأي إجراء يتعلق باختبار كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:15 م

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا، بعدم إخضاع الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة كورونا في كل المعابر الحدودية بداية من اليوم الأحد، وذلك تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين تونس والجزائر.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان اليوم، أن القرار الرئاسي جاء بعد التنسيق بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري.

كانت السلطات التونسية والجزائرية قد أعادت فتح الحدود والمعابر البرية أمام حركة المواطنين من الجانبين في 15 يوليو الجاري، تنفيذًا للقرار المشترك للرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك بعد إغلاقها قرابة العامين بسبب جائحة "كورونا".


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