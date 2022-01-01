وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز

طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز.



وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر:" يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز".



وأضاف النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس: "ولهذا السبب ينبغي عدم المضي قدما في إنتاج الكهرباء بالشكل الذي يحدث به الآن".



وفي إشارة إلى وزير الاقتصاد روبرت هابيك، قال ليندنر إن "روبرت هابيك لديه التفويض القانوني ليمنع ذلك".



واختتم ليندنر حديثه قائلا، إن هناك " الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر".