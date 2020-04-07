القبض على عصابية نسائية تنصب على أصحاب محال الذهب بعين شمس

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي نسائى تخصص في النصب على مالكي محال المصوغات الذهبية بمنطقة عين شمس.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم، مفادها قيام 3 سيدات بعرض مشغولات ذهبية "مُقلدة" للبيع.

وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن وتبين أنهن إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ونجلتيها، مقيمات بدائرة قسم شرطة الزاوية وضُبط بحوزتهن سلسلة ذهبية "مُقلدة"، وفاتورة شراء لذات السلسلة "مُزورة"، ومبلغ مالي.

كما اعترفت المتهمات بأنهن وراء ارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمات واتهموهن بالنصب عليهم.