العراق يدعو الشركات الخليجية إلى الاستثمارات في قطاعي الغاز والبتروكيمياويات

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جدد العراق، اليوم الإثنين، الدعوة للشركات الخليجية للدخول في الاستثمارات التي طرحها العراق وخاصة في مجال الغاز والبتروكيمياويات.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي الذي يزور العراق حاليا، إن "أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية ونشجعها للدخول في استثمارات في مجالات الغاز والبتروكيمياويات لحاجة العراق إليها".

وتعهد بتقديم الحكومة العراقية "ضمانات أمنية لعمل الشركات وأخرى من خلال الصناديق السيادية وأن الحكومة الحالية تدعم هذا التوجه".

وأشاد وزير الخارجية بمشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي وإمكانية الوصول إلى المراحل النهائية لهذا الربط فضلا عن مشروع آخر مع السعودية.

وذكر أن الحكومة العراقية تدعم تقوية العلاقات مع دول الخليج وتوسيعها ومع دول الجوار الأخرى في مختلف المجالات.

وأعلن وزير الخارجية العراقي، خلال المؤتمر الصحفي، عن مشاركة العراق بوفد كبير في منتدى الشارقة الاقتصادي الذي سيعقد يومي 27 و28 سبتمبر المقبل حيث إن العراق يدعم هذا المنتدى.

ورحب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بدور العراق الإقليمي وعلاقاته المتطورة مع دول الخليج.

كما رحب بالتعاون العراقي الخليجي في مشروع الربط الكهربائي المشترك الذي سيكون منطلقا لتنفيذ مشاريع أخرى في مختلف المجالات.