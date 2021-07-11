هدوء حذر تخرقه الرشقات النارية في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

يخيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان، تخرقه الرشقات النارية المتقطعة التي استمرت منذ الليل، وحتى ساعات الصباح الأولى.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين، ترتفع حدة الرشقات تارة وتخف أحيانا أخرى، وذلك بعد فشل كل الاتصالات ومساعي القوى الفلسطينية واللبنانية في وقف إطلاق النار.

ويعقد النائب أسامة سعد، اجتماعاً في مكتبه اليوم مع ممثلي القوى الفلسطينية والأحزاب اللبنانية لبحث سبل وقف الاقتتال في المخيم وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وكان ستة أشخاص قتلوا، من بينهم القيادي الفلسطيني العميد أبو أشرف العرموشي المرتبط بحركة فتح الفلسطينية وثلاثة مرافقين بعد تعرضهم لكمين داخل المخيم، في الاشتباكات المندلعة منذ أول أمس السبت.

وأغلقت قوات الأمن اللبنانية جميع الطرق المؤدية إلى المخيم وسط اشتباكات مستمرة شملت المدافع الرشاشة ونيران القناصة والقذائف الصاروخية.