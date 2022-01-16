الممثل الأممي: ملتزمون بتعزيز السلام في ليبيا وتمهيد الطريق لانتخابات شفافة

جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي يوم الأحد إلتزام البعثة الأممية بتعزيز السلام والاستقرار بشكل مستدام في ليبيا، والعمل على تمهيد الطريق لانتخابات شاملة وشفافة.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها باتيلي عبر حسابه بموقع " تويتر " عقب لقائه يوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية .

وقال باتيلي عبر تويتر "حظيت اليوم باستقبال رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، حيث أجرينا نقاشًا مثمرًا حول آخر التطورات السياسية في البلاد، وجددنا التزامنا المشترك بتعزيز السلام والاستقرار بشكل مستدام في ليبيا، والعمل على تمهيد الطريق لانتخابات شاملة وشفافة".

وكان المنفي وباتيلي قد بحثا في وقت سابق الأحد جهود البعثة الأممية في التواصل مع جميع الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن باتيلي أحاط المنفي بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على مخرجات 6+6، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 الذي استضافته مدينة بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين.

وحسب المكتب الإعلامي فقد أشاد المبعوث الأممي بكلمة المنفي أمام قمة روسيا - إفريقيا والتي تناول فيها أهم القضايا الوطنية التي تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في مصالحة وطنية شاملة وانتخابات عامة وتنمية مستدامة وصون الوحدة الوطنية وضمان استقلالية الإرادة والقرار الوطني.

من جانبه أكد المنفي أن المجلس الرئاسي مستمر في أداء دوره الوطني وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته .