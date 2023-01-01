أحمد موسى: وصول شحنات مازوت لدعم محطات الكهرباء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سياسة تخفيف الأحمال سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، مضيفًا أن المحافظات هي المسئولة عن إعلان جداول تخفيف الأحمال بكل منطقة في المحافظة.



وأكد أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن قطع الكهرباء سيكون بواقع مرة واحدة فقط في اليوم، موضحًا أن شحنات المازوت وصلت وهناك شحنات إضافية مقبلة، لدعم محطات الكهرباء.



ولفت إلى أنه سيأتي يوم يعلن فيه رئيس الحكومة أن أزمة قطع الكهرباء انتهت، وكلما انخفضت درجات الحرارة سيكون الوضع أفضل، مضيفًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والطاقة وإدارة الأزمات في مجلس الوزراء.



وعن الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء، بشأن أزمة الكهرباء، أكد أنه لا يحتاج لتنظير من الغير عليه، لافتًا إلى أنه من الممكن توجيه انتقاد له ولكن بطريقة جيدة ومحترمة؛ لأنه أدار مرحلة من أصعب الأوقات «كورونا، إصلاح اقتصادي، مشكلة دولار».