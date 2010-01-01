الأونروا: مقتل 11 شخصا وإصابة 40 باشتباكات مخيم عين الحلوة في لبنان

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عن مقتل 11شخصًا، وإصابة 40 آخرين بينهم أحد موظفي الوكالة، خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة في لبنان.

وقالت في بيان لها، مساء الاثنين، إن «العنف المسلح في مخيم عين الحلوة يستمر على مدار أكثر من يومين، ما يؤثر على المدنيين بمن فيهم الأطفال، ويتسبب بفرار العائلات بحثا عن الأمان».

ونوهت أن الاشتباكات أدت إلى تعرض مدرستين تابعتين للأونروا لأضرار، قائلة إن الأحداث الجارية أجبرت أكثر من 2000 شخص على الفرار من المخيم، بحثًا عن الأمان في أماكن أخرى.

وأشارت إلى فتح مدارسها لإيواء العائلات النازحة، بمساعدة متطوعين، مؤكدة أنها «جاهزة لتقديم المساعدة لهم، بما في ذلك الفرش والغذاء والماء ومستلزمات النظافة والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية».

ولفتت إلى تعليق جميع خدمات الأونروا في المخيم بشكل مؤقت، داعية جميع الجهات إلى العودة فورًا للهدوء بشكل عاجل، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وحثّت «جميع الجهات المسلحة على احترام حرمة جميع مباني ومرافق الأونروا، وفقًا للقانون الدولي».