محافظ الدقهلية: رفع 620 طن قمامة و60 طن أتربة في الدقهلية

واصلت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية الحملة المكبرة للنظافة، وكنس الشوارع، والميادين لرفع القمامة، والأتربة بنطاق مدينة المنصورة، وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وقال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 620 طن قمامة و60 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق، وغرب ومركز المنصورة بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل، وعدد من الوحدات المحلية.

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه تم متابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق، والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شمل العمل، حيث تم تشغيل المكنسات على الطريق السريع، وشارع الجمهورية والمشاية والجيش، ورفع الأتربة من شارع الأديب، وترميم الجزر الوسطى والأرصفه بشارع العبور بمشاركة 9 وحدات محلية بنوابهم.

وتم رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع "الجيش والعبور، والنخلة، وأحمد ماهر، وحي الجامعة، وسعد زغلول، وسندوب والمجزر والجمهورية والمشاية، وعبد السلام عارف، وسعد الشربيني، وفخرالدين خالد، ومحمد عبده، وعزبة عقل، وعزبة الشال، والترعة والثانوية، والجلاء، وشارع كلية آداب وجيهان، وحي الجامعة".

وأكد المحافظ، المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول، والتأكيد على إزالة الإشغالات، والتعديات بمراكز ومدن المحافظة.

